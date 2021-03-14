14 Mart 2021, Pazar
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan FIFA sözleri!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Erzurumspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var" dedi. (TS spor haberleri)
14.03.2021
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