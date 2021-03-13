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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zirve inadı!

Avcı'nın zirve inadı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son üç maçın ikisini kaybetse de hâlâ zirve şansı bulunan , ince hesaplar yapıyor. Fırtına kendi karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. ()

Süper Lig'de sezonun boyu kısalırken zirve yarışındaki büyük heyecan devam ediyor. Teknik direktör ile yakaladığı çıkışla zirve yarışına dahil olan da bu takımların başında geliyor. Son üç maçın ikisini kaybeden Karadeniz devi, buna rağmen zirve umudunu kaybetmiş değil. 51 puanı bulunan bordo-mavililer kalan haftalar için şimdiden ince hesaplar yapmaya başladı. 'de 12 maçı daha bulunan Fırtına, bu süreçte artık daha dikkatli olup kayıp yaşamadan ilerlemeyi ve rakiplerinin puan yitirmesini hedefleyecek.

ÖNCELİK İKİ KARŞILAŞMADA

22 yaşındaki oyuncunun yorgunluğa bağlı kas ağrıları olduğu belirtilirken, maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Önceki gün idmana katılmayan Baker dün takımla çalıştı. Kalan haftalarda rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağını da hesaplayan Karadeniz Fırtınası bunu avantaja çevirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda üst üste iki maç kazanmaları halinde yeniden farklı hesaplar yapacaklarını hatırlatıyor. Avcı, özellikle önlerindeki Erzurumspor ve karşılaşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlar kırılma maçlarımız olacaktır. Kayıpsız atlatırsak ligde yine işler değişir. Rakiplerimizin durumu ortada. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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