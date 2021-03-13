13 Mart 2021, Cumartesi
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ÖNCELİK İKİ KARŞILAŞMADA
22 yaşındaki oyuncunun yorgunluğa bağlı kas ağrıları olduğu belirtilirken, Erzurumspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Önceki gün idmana katılmayan Baker dün takımla çalıştı. Kalan haftalarda rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağını da hesaplayan Karadeniz Fırtınası bunu avantaja çevirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda üst üste iki maç kazanmaları halinde yeniden farklı hesaplar yapacaklarını hatırlatıyor. Avcı, özellikle önlerindeki Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlar kırılma maçlarımız olacaktır. Kayıpsız atlatırsak ligde yine işler değişir. Rakiplerimizin durumu ortada. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zirve inadı!
Son üç maçın ikisini kaybetse de hâlâ zirve şansı bulunan Trabzonspor, ince hesaplar yapıyor. Fırtına kendi karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de sezonun boyu kısalırken zirve yarışındaki büyük heyecan devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışla zirve yarışına dahil olan Trabzonspor da bu takımların başında geliyor. Son üç maçın ikisini kaybeden Karadeniz devi, buna rağmen zirve umudunu kaybetmiş değil. 51 puanı bulunan bordo-mavililer kalan haftalar için şimdiden ince hesaplar yapmaya başladı. Süper Lig'de 12 maçı daha bulunan Fırtına, bu süreçte artık daha dikkatli olup kayıp yaşamadan ilerlemeyi ve rakiplerinin puan yitirmesini hedefleyecek.
ÖNCELİK İKİ KARŞILAŞMADA
22 yaşındaki oyuncunun yorgunluğa bağlı kas ağrıları olduğu belirtilirken, Erzurumspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Önceki gün idmana katılmayan Baker dün takımla çalıştı. Kalan haftalarda rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağını da hesaplayan Karadeniz Fırtınası bunu avantaja çevirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda üst üste iki maç kazanmaları halinde yeniden farklı hesaplar yapacaklarını hatırlatıyor. Avcı, özellikle önlerindeki Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlar kırılma maçlarımız olacaktır. Kayıpsız atlatırsak ligde yine işler değişir. Rakiplerimizin durumu ortada. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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