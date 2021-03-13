Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte, kart cezalısı olan Vitor Hugo ile sakatlıkları süren Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

EDGAR IE

AHMETCAN KAPLAN

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

SERKAN ASAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUNUS MALLI

CALEB EKUBAN

YUSUF SARI

SAFA KINALI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

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