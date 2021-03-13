13 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte, kart cezalısı olan ile sakatlıkları süren , ve Trondsen kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan 'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan , Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Berat Özdemir sakatlandı! Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmedi

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

EDGAR IE

MAJID HOSSEINI

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUNUS MALLI

CALEB EKUBAN

YUSUF SARI

SAFA KINALI

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

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