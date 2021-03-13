13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte, kart cezalısı olan Vitor Hugo ile sakatlıkları süren Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
EDGAR IE
MAJID HOSSEINI
MARLON XAVIER
FARUK CAN GENÇ
ABDULKADİR PARMAK
LEWIS BAKER
FLAVIO DA SILVA
ANASTASIOS BAKASETAS
YUNUS MALLI
CALEB EKUBAN
YUSUF SARI
SAFA KINALI
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
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