28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Kamil Ahmet Çörekçi kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da flaş sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da, maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında 'yi konuk edecek. Dev maç öncesi Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Maça sağ bek bölgesinde çıkması beklenen , maç kadrosundan çıkartıldı.
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