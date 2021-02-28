Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı'dan Covid-19 sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "2 maç varsa 2 covid testi. Test sınav gibi. Ne çıkacak bilmiyorsun." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Geçen hafta 10 günlük bir süreç oldu. Biraz daha sancılı oldu. Kovid sayısının 7'lere çıktığı bir süreç yaşadık. İki genç oyuncumuz oynadı, iyi performans verdiler. U19'da 1 sene oynamamışlardı. 2 maç varsa 2 covid testi. Test sınav gibi. Ne çıkacak bilmiyorsun.

Marlon dün belli oldu. Kamil sakat. Bunlar yaşanan, oyunun içinde olan şeyler. Zor süreçler. Fenerbahçe ligin oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi. Biz istikrar üzerinden hareket ediyoruz. Kazanma kazanma kazanma kazanma! Bunun üstünden gidiyoruz.

Saha içindeki tüm odak noktamız oyun aklı. 8. maçına çıkıp bunu da kazanmak isteyen bir Trabzonspor'u görmek istiyoruz.

Fenerbahçe son 10 golün 6'sını geçiş oyunlarından atmış. Savunma güvenliğini nasıl alacağız, çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Saha içerisinde bütün noktamız oyun aklı. Sahanın içinde beraber hareket eden, kazanan Trabzonspor'u görmek istiyoruz.

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