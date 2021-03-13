Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Berat Özdemir sakatlandı! Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmedi
Süper Lig'in 30. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek olacak Trabzonspor'da, maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar...
Trabzonspor'a Berat Özdemir'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmediği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.
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