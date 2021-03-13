13 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Berat Özdemir sakatlandı! Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmedi

Fırtına'da sakatlık şoku! O isim kadroya alınmadı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek olacak 'da, maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre maçında sakatlanan , Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar...

'a 'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Büyükşehir Belediye ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmediği bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr , futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, " karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

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