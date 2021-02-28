28 Şubat 2021, Pazar
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Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonsor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Cüneyt Çakır görev alacak. (TS-FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nefesleri kesecek mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Dev derbinin VAR kadrosu da belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin VAR odasında Cüneyt Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılığını Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.
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