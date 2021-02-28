28 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev alacak. (TS- haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da sahasında 'yi konuk edecek. Nefesleri kesecek mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Dev derbinin VAR kadrosu da belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin VAR odasında olacak. Çakır'ın yardımcılığını Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.


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