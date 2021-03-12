Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

AVCI İLK MAÇINA BB ERZURUMSPOR KARŞISINDA ÇIKMIŞTI

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig'de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.