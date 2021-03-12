12 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken Trabzonspor'un 7 mağlubiyeti bulunuyor. Bordo-mavili takım 7 mağlubiyetin 6'sını iç sahada alırken, deplasmanda başarılı bir grafik çiziyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer deplasman maçlarında yenilmedi.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

DEPLASMANDA AVCI İLE YENİLMEDİ

, 'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

AVCI İLK MAÇINA BB ERZURUMSPOR KARŞISINDA ÇIKMIŞTI

Bordo-mavililerin teknik patronu , 'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte 'de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor!

YOLCULUK YARIN

14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için yarın saat 14.30'da karayolu ile Erzurum'a hareket edecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman sonrası Erzurum'a hareket edecek.

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