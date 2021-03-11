11 Mart 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Ekuban'a uyarı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da uzun süredir düşüş yaşayan Ekuban'a uyarı yapıldı. 26 yaşındaki futbolcu ilk yarının son maçında oynanan Gençlerbirliği maçından sonra skora katkı veremedi. (TS spor haberleri)
Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Ekuban'a uyarı yapıldı. Ligde 8 maçtır gole hasret kalan Gana asıllı İtalyan yıldız, son olarak ilk yarının son haftasında 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında fileleri havalandırmıştı. 22 maçta 6 gol, 3 asisti bulunan 26 yaşındaki yıldız ile görüşen Abdullah Avcı'nın, "Toparlan artık. Kendine gel" dediği belirtildi. (Fotomaç)
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