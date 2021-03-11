11 Mart 2021, Perşembe

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Trabzonspor'da Ekuban'a uyarı!

Ekuban'a uyarı!
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da uzun süredir düşüş yaşayan Ekuban'a uyarı yapıldı. 26 yaşındaki futbolcu ilk yarının son maçında oynanan maçından sonra skora katkı veremedi. ( haberleri)

Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Ekuban'a uyarı yapıldı. Ligde 8 maçtır gole hasret kalan asıllı İtalyan yıldız, son olarak ilk yarının son haftasında 2-1 kazanılan maçında fileleri havalandırmıştı. 22 maçta 6 gol, 3 asisti bulunan 26 yaşındaki yıldız ile görüşen 'nın, "Toparlan artık. Kendine gel" dediği belirtildi. (Fotomaç)
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