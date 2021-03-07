104 MİLYON EURO HARCADILAR!

2018'de 80 milyon Euro'luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Kepa'yı gönderecek olan Chelsea, sezon başında 24 milyon Euro'ya Rennes'den aldığı Mendy'ye kaleyi emanet etmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci de tam anlamıyla beklenen performansı gösterebilmiş değil. İngilizler nokta atış yapıp Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katarak bu sorunu çözmek istiyor.