07 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un 24 yaşındaki başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, göstermiş olduğu performansla adeta sezona damga vuruyor. Milli kalecinin bu yükselişi sonrası Avrupa devi harekete geçerek bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. (TS transfer haberleri)

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

Süper Lig'in en değerli kalecisi olarak gösterilen , yaz döneminde artık 'ya gitmeye hazırlanıyor.

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar

Pek çok kulüp tarafından takip edilen 'un 24 yaşındaki file bekçisi için en somut hamlenin Chelsea'den geldiği öğrenildi. Sezon başından bu yana Uğurcan'ı izleyen Premier Lig devi, bu transferi bitirmek istiyor. Sezonun bitmesine yakın resmi girişimlere başlaması beklenen Chelsea, lig tamamlanır tamamlanmaz Uğurcan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar

104 MİLYON EURO HARCADILAR!
2018'de 80 milyon Euro'luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Kepa'yı gönderecek olan Chelsea, sezon başında 24 milyon Euro'ya Rennes'den aldığı Mendy'ye kaleyi emanet etmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci de tam anlamıyla beklenen performansı gösterebilmiş değil. İngilizler nokta atış yapıp 'ı kadrosuna katarak bu sorunu çözmek istiyor.

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar

Yönetimi, bu kez 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncusunun satışına onay verebilir. Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan'ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

Uğurcan Çakır bombası patlıyor mu? Kesenin ağzının açtılar

2 SENEDİR AVRUPA'NIN RADARINDA

2018-2019 sezonunda 'da eldivenleri Onur Kıvrak'tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan'ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan'ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.

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