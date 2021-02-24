24 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor kombin akımına katıldı! "Şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyan..."

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

, ilk şampiyonluğuyla ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımla kombin akımına katılan Bordo-mavililer, mutlu sona ulaşılan 1975-76 sezonuna ait kadronun fotoğrafını paylaştı ve "Şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyan "Devrim" kombini" notunu ekledi. Galatasaray da bu akıma katılan bir paylaşımda bulunmuştu

Teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen , üst üste galibiyetlerle şampiyonluk potasına girdi. Süper Lig'deki son 7 maçından da 3 puanla ayrılan rakiplerine gözdağı verdi. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sosyal medya hesabından geçmiş şampiyonluğuna atıfta bulundu. Süper Lig'deki ilk şampiyon olduğu 1975-76 sezonuna ait kadronun fotoğrafını paylaşan Trabzonspor, "Şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyan "Devrim" kombini" notunu düştü.

TRABZONSPOR KASKET MODASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Tarihine yeni bir şampiyonluk kazandırmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Her galibiyetin ardından kasketle basın toplantılarına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, seriyi sürdürmenin hesabını yapıyor. Trabzonspor taraftarı da lisanslı olarak üretilen kasketlere yoğun ilgi gösteriyor.

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