Trabzonspor'da Bakasetas rekora doğru!
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekoru kıracak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz ekibinin devre arasında Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas, formunu Trabzonspor'da da sürdürdü. Akdeniz temsilcisinde 7 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla da 4 defa fileleri sarsmayı başardı. Toplamda 11 gole ulaşan Yunan futbolcu, 1 kere daha fileleri havalandırırsa kariyer rekorunu kıracak. Bakasetas, Panionios'ta oynarken 2015-16 sezonunda 11 defa ağları sarsmıştı. Şimdi gözünü bu rekorunu tarihe gömmeye çevirdi.
O ATARSA SORUN YOK
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla fileleri 4 defa sarstı. Karadeniz temsilcisi bu mücadelelerin hepsini kazandı. Fırtına, Bakasetas'ın rakip kaleyi avladığı Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelelerinden 12 puan çıkardı.
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