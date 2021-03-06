06 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan deplasman başarısı!

Fırtına'da deplasmanda başarısı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de geride kalan 29 hafta sonunda 15 galibiyet elde eden 'da deplasmanda alınan başarılı sonuçlar ön plana çıkıyor. İşte o istatistik... ( haberleri)

'de oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, altı beraberlik ve altı yenilgi alan , deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı.

Trabzonspor, dış sahada 14 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 29 puan topladı. Deplasmanda 17 gol atıp 10 gol yiyen , artı yedi averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. ve 'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan - Mavililer, son beş dış saha maçında ise puan kaybetmedi.

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