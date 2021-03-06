Trabzonspor'dan deplasman başarısı!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda 15 galibiyet elde eden Trabzonspor'da deplasmanda alınan başarılı sonuçlar ön plana çıkıyor. İşte o istatistik... (TS spor haberleri)

Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, altı beraberlik ve altı yenilgi alan Trabzonspor, deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı.

Trabzonspor, dış sahada 14 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 29 puan topladı. Deplasmanda 17 gol atıp 10 gol yiyen Fırtına, artı yedi averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Bordo- Mavililer, son beş dış saha maçında ise puan kaybetmedi.

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