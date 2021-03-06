06 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurmuştu. Bordo-mavililerin FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

, 'de sonu gelmeyen mağduriyetler, tarafından verilen hak mahrumiyeti cezaları, yaşanan hakem hataları için 'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğu ve bunun asıl sebebinin kurulların oluşum esasları olduğu gerekçesiyle TFF'yi pazartesi günü 'ya şikayet edecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

Bordo-mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasının tüm detaylarına ise Fotomaç ulaştı. İşte 'un şikayet dilekçesinin temelleri ve vurgulanan bazı önemli konular:

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

1-'un eski oyuncusu , 'na oynadığı dönemde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ancak sözleşmesini haksız feshettiğini gerekçe göstererek, futbolcuyu haksız bulmuştu.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

Bunun üzerine 'ye başvuran için alınan karar ise için birçok oyuncuya emsal oldu. AİHM, gerekçeli kararında Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

2-Bordo-mavililer kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve 'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda 'nın tavsiye kararını istedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

'ya yapılan başvur uda da "'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, örneğin 75 günlük bir ceza almak için hangi açıklama yapılmalıdır, bunun bir dayanağı yok", "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

Bunun üzerine Kamu Denetçiler Kurumu ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan 'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

3-Hazırlanan raporda tıpkı 'nin vurguladığı gibi, 'nin kurullarının bir bağımsızlığının olmadığı vurgulanarak, "Hak mahrumiyeti veren şahısların bağımsızlığından söz edemeyiz. Çünkü federasyon göreve geldiğinde bu kişi ve kurumlardaki değişimler atama ile yapılıyor. Federasyonun iradesi ile oluşan kurumların bağımsızlığı gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerinin yer verildiği bir tavsiye kararı hazırlandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

4-Karadeniz ekibinin yönetimi de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı tavsiye kararının ve aldığı kararları esas alarak, 'ya iletmek üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

ve 'nın tavsiye kararlarının da bulunduğu şikayet dilekçesinin esasını ise 'nin 'ya üye olma kriterlerinin en önemli maddesi olan, bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine aykırı davranışlar yaptığı oluşturuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

5-Kulüp ayrıca başvurunun hakem hataları veya kendilerine yapılan haksızlıklara karşı gerçekleşmediğini, federasyonun mevcut sisteminin Etik Kod 19'uncu maddeye aykırı olması nedeniyle, kökten değişmesi gerektiği ve FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için bu şekilde hareket edildiği vurguladı. 'nin FIFA'ya üye olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiğinin de madde madde örnekleriyle vurgulandığı dosya oldukça geniş kapsamlı.

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! TFF bağımsız ve tarafsız değil

6-'deki futbol sisteminden sadece 'un değil birçok kulübün şikayetçi olduğu ve son dönemde birçok takımın da duruma tepki gösterir şekilde açıklamalar yaptığı da özellikle vurgulandı.

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