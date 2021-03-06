Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

KDK'ya yapılan başvur uda da "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, örneğin 75 günlük bir ceza almak için hangi açıklama yapılmalıdır, bunun bir dayanağı yok", "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.