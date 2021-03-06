Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosya! "TFF bağımsız ve tarafsız değil"
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurmuştu. Bordo-mavililerin FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Türkiye'de sonu gelmeyen mağduriyetler, PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezaları, yaşanan hakem hataları için TFF'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğu ve bunun asıl sebebinin kurulların oluşum esasları olduğu gerekçesiyle TFF'yi pazartesi günü FIFA'ya şikayet edecek.
Bordo-mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasının tüm detaylarına ise Fotomaç ulaştı. İşte Trabzonspor'un şikayet dilekçesinin temelleri ve vurgulanan bazı önemli konular:
1-Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Rıza, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'na oynadığı dönemde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ancak UÇK sözleşmesini haksız feshettiğini gerekçe göstererek, futbolcuyu haksız bulmuştu.
Bunun üzerine AİHM'ye başvuran Ömer Rıza için alınan karar ise Türkiye için birçok oyuncuya emsal oldu. AİHM, gerekçeli kararında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.
KDK'ya yapılan başvur uda da "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, örneğin 75 günlük bir ceza almak için hangi açıklama yapılmalıdır, bunun bir dayanağı yok", "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
Bunun üzerine Kamu Denetçiler Kurumu ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan KDK'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.
3-Hazırlanan raporda tıpkı AİHM'nin vurguladığı gibi, TFF'nin kurullarının bir bağımsızlığının olmadığı vurgulanarak, "Hak mahrumiyeti veren şahısların bağımsızlığından söz edemeyiz. Çünkü federasyon göreve geldiğinde bu kişi ve kurumlardaki değişimler atama ile yapılıyor. Federasyonun iradesi ile oluşan kurumların bağımsızlığı gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerinin yer verildiği bir tavsiye kararı hazırlandı.
4-Karadeniz ekibinin yönetimi de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı tavsiye kararının ve aldığı kararları esas alarak, FIFA'ya iletmek üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı.
5-Kulüp ayrıca başvurunun hakem hataları veya kendilerine yapılan haksızlıklara karşı gerçekleşmediğini, federasyonun mevcut sisteminin FIFA Etik Kod 19'uncu maddeye aykırı olması nedeniyle, kökten değişmesi gerektiği ve FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için bu şekilde hareket edildiği vurguladı. TFF'nin FIFA'ya üye olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiğinin de madde madde örnekleriyle vurgulandığı dosya oldukça geniş kapsamlı.
6-Türkiye'deki futbol sisteminden sadece Trabzonspor'un değil birçok kulübün şikayetçi olduğu ve son dönemde birçok takımın da duruma tepki gösterir şekilde açıklamalar yaptığı da özellikle vurgulandı.
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