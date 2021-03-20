20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçında sarı kart gören Djaniny cezalı duruma düştü

Fırtına'da yıldız isim cezalı duruma düştü!
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 31. haftasında 'da sarı kart gören Djaniny cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu, Trabzonspor'un deplasmanında forma giyemeyecek. ( haberleri)

'in 31. haftasında 'da sarı kart gören Djaniny cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu, Trabzonspor'un deplasmanında forma giyemeyecek.

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