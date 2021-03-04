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Trabzonspor'da Vitor Hugo Kasımpaşa maçına maskeyle çıkacak

Hugo maskeyle çıkacak
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Vitor Hugo'nun burnu Fenerbahçe derbisinde kırılmıştı. Brezilyalı stopere özel maske ayarlandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe derbisinde burnu kırılan Hugo'ya özel maske ayarlandı. Oyuncu Kasımpaşa maçında maskeyle sahada olacak. Daha önceki kariyerinde de burnuna aldığı darbeler sonucunda maske ile maça çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin sağlık ekibinin, "Şiddetli ağrın varsa dinlendirebiliriz?" teklifine "Oynamak istiyorum. Takımın ihtiyacı varsa ben her zaman oynamaya hazırım" cevabını verdiği belirtildi.

BİYONİK ADAM HUGO

Karadeniz devinin biyonik adamı Vitor Hugo… Bordo-mavili yönetimin sezon başında transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Brezilyalı savunma oyuncusu, takımın savunmadaki savaşçısı oldu. Beşiktaş maçında kaşı patlayan buna rağmen 90 dakika sahada kalıp golünü atan Hugo, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından olmuştu. Fenerbahçe derbisinde burnu kırılan Hugo, buna rağmen mücadeleyi tamamlamıştı.

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