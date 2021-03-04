Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, 5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe sınavı öncesine kadar yedide yedi ile yoluna devam eden ve bunların son dördünde gol dahi yemeyen Trabzonspor'un serisi sona ermişti. Yeni seri için beyaz bir sayfa açmaya hazırlanan Fırtına'da Abdullah Avcı her ne kadar maç maç düşünse de ilk hedefi belirledi: 5 maçta 15 puan. Trabzonspor, önündeki Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaraücü ve Sivas'tan oluşan 5 karşılaşmalık periyotta puan kaybı yaşamamayı amaçlıyor. İlk etapta hedefi 5 haftalık oluşturan Avcı kazanma alışkanlığı elde edilmesinin ardından yeniden maç maç düşünecek.

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