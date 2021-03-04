04 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef 5'te 5!

Fırtına'da hedef 5'te 5!
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak , 5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe sınavı öncesine kadar yedide yedi ile yoluna devam eden ve bunların son dördünde gol dahi yemeyen 'un serisi sona ermişti. Yeni seri için beyaz bir sayfa açmaya hazırlanan Fırtına'da her ne kadar maç maç düşünse de ilk hedefi belirledi: 5 maçta 15 puan. Trabzonspor, önündeki Kasımpaşa, Alanya, , Ankaraücü ve 'tan oluşan 5 karşılaşmalık periyotta puan kaybı yaşamamayı amaçlıyor. İlk etapta hedefi 5 haftalık oluşturan Avcı kazanma alışkanlığı elde edilmesinin ardından yeniden maç maç düşünecek.

Trabzonspor'a hafta içi yan bakılmıyor haberin devamı

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