Son dakika Trabzonspor spor haberi: Abdullah Avcı'dan Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar!
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
"Her seferinde daha iyi takım organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnişler, çıkışlar olabilir ama her zaman daha iyisini için uğraşıyoruz."
"Kasımpaşa deplasmanı her zaman zordur. Teknik kapasitesi ve özgüveni yüksek bir takım. Zihinsel olarak iyi duruma geldik. Tekrar kazanma serisi yakalamak için bu maçı fırsat olarak görüyoruz."
"Orta sahada rekabet çoğaldı. Flavio'nun arka adalesinde bir sıkıntı vardı, Baker düzeldi, covid'den çıktı. Bugün, rakibe göre Abdülkadir Parmak'ı oynatmayı düşündük."
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