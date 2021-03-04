04 Mart 2021, Perşembe

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Son dakika Trabzonspor spor haberi: Abdullah Avcı'dan Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar!

Avcı'dan maç öncesinde açıkladı! Zihinsel olarak daha iyiyiz
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin deneyimli teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 28. haftasında 'ya konuk olacak 'da teknik direktör maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Her seferinde daha iyi takım organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnişler, çıkışlar olabilir ama her zaman daha iyisini için uğraşıyoruz."

"Kasımpaşa deplasmanı her zaman zordur. Teknik kapasitesi ve özgüveni yüksek bir takım. Zihinsel olarak iyi duruma geldik. Tekrar kazanma serisi yakalamak için bu maçı fırsat olarak görüyoruz."

"Orta sahada rekabet çoğaldı. 'nun arka adalesinde bir sıkıntı vardı, düzeldi, covid'den çıktı. Bugün, rakibe göre 'ı oynatmayı düşündük."

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