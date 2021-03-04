Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, A.Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.

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