04 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Trabzonspor karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Kasımpaşa penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında bordo mavililerde , topa elle müdahale etti ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 28. haftasında 'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen , Kasımpaşa adına golü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.

İŞTE O AN

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