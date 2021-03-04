04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Trabzonspor karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında bordo mavililerde Berat Özdemir, topa elle müdahale etti ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa adına golü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.
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