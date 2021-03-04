Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında bordo mavililerde Berat Özdemir, topa elle müdahale etti ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa adına golü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.

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