22 Şubat 2021, Pazartesi
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Akıllarda tek soru! Ya Abdullah Avcı başlasaydı?
Trabzonspor, Abdullah Avcı’dan önce 8 maçta 0.75 puan ortalaması yakalamıştı. Usta hoca bu oranı 2.47’ye çıkardı. Bordo-mavililer sezona Avcı ile başlasa ve yine bu oranı tuttursa tam 19 puan fazlası olacaktı.
Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile yolları ayırdıktan sonra takımı yardımcısı Eddie Newton devralmıştı. Türkiye Kupası da kazanılınca kafalar karışmıştı. Bordo-mavillier sezon başında Abdullah Avcı ile de görüşse de Newton ile devam kararı çıkmıştı. Ancak İngiliz hocanın takımın başanda kaldığı dönem tam anlamıyla hüsran oldu. Trabzonspor, Newton ile 7 maçta 5 puan toplarken ligde 19. basamaktaydı. 8. hafta Alanyaspor maçında takımın başında İhsan. Derelioğlu çıktı. Fırtına 8 haftada 6 puan topladı. 0.75 gibi çok düşük bir puan ortalaması yakaladı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ise işler bir anda değişti. 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördüler. 2.47 gibi muhteşem bir puan ortalaması yakaladı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Ya Fırtına sezona Abdullah Avcı ile başlasaydı ne olacaktı? Avcı, 2.47 ortalamayı o dönem de yakalasa Fırtına'nın puanı 48 değil, 67 olacaktı. (Fotomaç)
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