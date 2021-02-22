22 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Akıllarda tek soru! Ya Abdullah Avcı başlasaydı?

Akıllarda tek soru! Ya Avcı başlasaydı?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

, ’dan önce 8 maçta 0.75 puan ortalaması yakalamıştı. Usta hoca bu oranı 2.47’ye çıkardı. Bordo-mavililer sezona Avcı ile başlasa ve yine bu oranı tuttursa tam 19 puan fazlası olacaktı.

ile yolları ayırdıktan sonra takımı yardımcısı devralmıştı. da kazanılınca kafalar karışmıştı. Bordo-mavillier sezon başında ile de görüşse de Newton ile devam kararı çıkmıştı. Ancak İngiliz hocanın takımın başanda kaldığı dönem tam anlamıyla hüsran oldu. Trabzonspor, Newton ile 7 maçta 5 puan toplarken ligde 19. basamaktaydı. 8. hafta maçında takımın başında İhsan. Derelioğlu çıktı. 8 haftada 6 puan topladı. 0.75 gibi çok düşük bir puan ortalaması yakaladı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ise işler bir anda değişti. 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördüler. 2.47 gibi muhteşem bir puan ortalaması yakaladı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Ya Fırtına sezona Abdullah Avcı ile başlasaydı ne olacaktı? Avcı, 2.47 ortalamayı o dönem de yakalasa Fırtına'nın puanı 48 değil, 67 olacaktı. (Fotomaç)
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