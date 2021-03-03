Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da yönetici Sertaç Güven, açıklamalarda bulundu. Hakemlere sert tepki gösteren Güven, "Ben şahsen Türkiye’de futbolun baştan aşağı yeniden ele alınarak yeni bir anayasasının yazılması taraftarıyım. Yani isimler değişiyor, anlayış değişmiyor. Adaletli yönetim şart" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti. Burada Fenerbahçe yenilgisi ile ilgili konuşan Güven, "Hakemlerin de bazı tartışmalı kararları sonuca etki etti. Ben şahsen Türkiye'de futbolun baştan aşağı yeniden ele alınarak yeni bir anayasasının yazılması taraftarıyım. Yani isimler değişiyor, anlayış değişmiyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca insanın takip ettiği bir alan. Milyarlarca lira paranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz" ifadesini kullandı.

YENİLGİYİ KESİNLİKLE HAK ETMEDİK

Pandemi nedeniyle taraftarlarından ayrı kaldıklarını ifade eden Güven, konuşmasına şöyle devam etti: "Taraftarlarımızı özlüyoruz. Futbol onlarla çok daha güzel. Taraftarlarımız olsaydı, bugün daha farklı bir noktada olabilirdik. Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Trabzonspor, zirve mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler gibi spor kulüplerinin de strateji, insan kaynağı, finans, marketing alanlarında çok profesyonel yönetilmeye ihtiyacı ortaya çıktı. Spor kulüplerini özel şirketlerden ayıran en temel fark taraftarlar. Finansal anlamda en kârlı kulüp de olsanız, taraftar her zaman sportif başarıyı ön planda tutuyor.. Sportif başarı önemli."

ABDULLAH AVCI'YA GÜVENİMİZ TAM

"Hocamız Avcı'ya güvenimiz tam" diyen Güven, "Mental olarak ve oyun olarak aşağıya doğru giden takımımızı yukarıya taşıdı. Devre arası transferlerin de takımımıza katkısı büyük oldu. Önümüzde daha oynayacağımız çok maç var. Haliyle umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Yunus Emre SEL (Fotomaç)

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