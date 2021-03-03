Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında iki mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken üç maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.

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