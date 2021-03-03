03 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde 18 maçta 2 yenilgi aldı

18 maçta sadece 2 yenilgi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, yönetiminde 18 lig maçında iki mağlubiyet aldı. ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken üç maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.

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