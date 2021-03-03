03 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde 18 maçta 2 yenilgi aldı
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında iki mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken üç maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi