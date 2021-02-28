28 Şubat 2021, Pazar

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçında 4 değişiklik!

Trabzonspor'dan 4 değişiklik!
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında 'yi konuk eden 'da, teknik direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk eden , geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu'nun yerine Uğurcan Çakır'a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'a, Faruk Can Genç'in yerine Marlon'a, Yunus Mallı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi.

Takıma dönen Erce Kardeşler, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da 21 kişilik maç kadrosuna alındı.

Bordo-mavili takımda, Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kadroda yer almadı.

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