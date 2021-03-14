14 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Erzurum'da 11'ler belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB - Trabzonspor maçı 14 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Erzurumspor: , , Teikeu, , , Boumal, , , Aatif, ,

Trabzonspor: , , , , , A. Parmak, , , , ,

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında 'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

DEPLASMANDA AVCI İLE YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Abdullah Avcı ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkmıştı
Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig'de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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