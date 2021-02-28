Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde iki takımda da yıldız isimler ön plana çıkıyor. Trabzon'da adeta 'Yıldız Savaşları' olacak dev maç öncesinde, Fırtına ve Kanarya yetenekli oyuncularından çok şey bekliyor. İşte derbi öncesinde öne çıkan isimler... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Altay ise 7 maçta gol izni vermedi.
Sağ bekte görev alması beklenen Trabzonsporlu Serkan Asan karşılaşma başına 11.4 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla
güven verirken, genç futbolcu bir kez penaltıya sebebiyet vermişti.
Nazım Sangare'den formasını gollük pas ortalaması ile oynadı. geri alması beklenen Gökhan Gönül bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol atmayı başardı. Maç başına 15.3 top kaybı ortalaması ile oynayan Gökhan Gönül girdiği ikili mücadelelerin yüzde 51'inden galip ayrılmayı başardı.
Ligin en formda savunmacıları arasında bulunan Vitor Hugo ile bordo-mavili takım 8 maçı gol yemeden tamamlarken, şuta ya da penaltıya neden olan tek bir hata bile yapmadı.
Hugo'nun mevkisinde Fenerbahçe'de ise Serdar oynayacak. İki kez penaltıya sebebiyet veren ve maç başına 5.7'lik top kaybı ortalaması olan oyuncu yüzde 68 gibi yüksek bir ikili mücadele kazanma oranına sahip. Tecrübeli savunmacının, bir golü bir de asisti bulunuyor.
Yüksek pas başarı yüzdesine sahip olan Trabzonspor'un bir diğer stoperi Edgar her maç ortalama %91'lik pas isabeti sağlarken,
onun olduğu maçlarda Trabzonspor 10 kez karşılaşmaları gol yemeden tamamladı.
Bir kez penaltıya neden olan Edgar'ın Fenerbahçe'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.
Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, yüzde 71'lik yüksek bir dripling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma yüzdesi ise yüzde 59 oldu. Her iki maçının birinde gol pozisyonuna sokmaya yönelik kritik pas vermeyi başaran Kamil'in sahada olması bekleniyor.
Bu maçta Caner Erkin'in yerine sol bekte oynaması beklenen Szalai ise sadece 6 maçta görev yapmasına rağmen alkış alan isimler arasında. Oyuncu, kariyeri boyunca 9 kez sol bekte maça çıktı ve bu maçlarda iki asist yapabildi.
Geride kalan haftalarda 20 maçta sahaya çıkan Trabzonsporlu Berat hem eski takımı Gençlerbirliği'nde hem de Trabzonspor'da güçlü fiziği ve düzgün ayağı ile öne çıkıyor. Oyuncu yüzde 76'lık dripling, %60'lık ikili mücadele başarısı yakalarken, %71 de hava topu kazanma yüzdesine sahip.
%73 gibi yüksek bir uzun top başarı yüzdesi olan Berat'ın karşısında mevkidaşı ise Sosa olacak. 19 maça çıkan Sosa 3 gol, 1 asistle oynarken, her maç ortalama 1 kez kaleciyle karşı karşıya bırakan gollük pas ortalaması ile oynadı.
Bordo-mavili formayı 20 kez sırtına geçiren Flavio maç başına 65 dakika sahada kalabildi. 1 golü 2 de asisti olan Flavio yüzde 85'lik pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken eksik yanı ise fizik gücü oldu. Flavio geride kalan haftalarda girdiği hava toplarının yüzde 36'sını, ikili mücadelelerin ise yüzde 76'sını ancak kazanabildi.
Fenerbahçe'de mevkidaşı Mert Hakan ise 21 maçta görev yaptı ve mücadele başına 49 dakika sahada kaldı. Mert yüzde 39'luk ikili mücadele başarısıyla vasatın altında kalırken, 3 gol atabildi.
Attığı 6 gol ve yaptığı 3 asist ile öne çıkan Ekuban hem maç başına 1.6 olan top çalma karnesiyle takımı savunma olarak da taşırken, aynı zamanda yüzde 73 olarak dripling ve 1.4 olan gollük pas karnesiyle hücumda takıma katkı yapıyor.
Ekuban'ın mevkidaşı da Bright Osayi- Samuel olması bekleniyor. Devre arasında F.Bahçe'ye gelen İngiliz kanat oyuncu, çıktığı 5 karşılaşmada yüzde 89 gibi yüksek bir pas başarı oranı yakalarken, 35 top kaybı yaptı.
Bakasetas 10 gol, 2 asistle öne çıkıyor. Yunan futbolcu her maç neredeyse 2 kez takım arkadaşlarını rakip kalesiyle karşı karşıya bırakmaya yönelik pas atarken gollerinin 5'ini sol, 5'ini de sağ ayakla attı.
Görev alması beklenen Mesut ise 4 maça çıkarken, yüzde 92 olan pas başarı yüzdesiyle dikkat çekti. İkili mücadelelerin %24'ünü kazanırken, dripling başarı oranı %50 oldu.
Trabzonspor'un hücumda gücüne güç katan isim olan Nwakaeme 6 gol, 4 asist ile sezona devam ederken, Nijeryalı kanat oyuncusu
2.9 adam geçme değeriyle ligin en iyi ismi durumunda.
Fenerbahçe'nin dikkat çeken ismi olan Pelkas ise 4 gol, 5 asistlik karnesiyle takımını sırtlıyor. Oyuncunun tek dezavantajı ise %37 olan ikili mücadele kazanma yüzdesi.
Trabzonspor formasıyla 19 mücadelede ortalama 66 dakika sahada kalan Djaniny 3 golle beklentilerin uzağında. Maç başına 2 net gol pozisyonuna giren oyuncu, zaman zaman da eleştiriliyor.
Fenerbahçe'de Valencia ise 4 gol atıp, 1 asist yaparken, yüzde 44'lük ikili mücadele kazanma ve yüzde 40'lık hava topu kazanma değeri oyuncunun vasatın altında kalan performansları oldu. (Sabah / Taner Karaman)
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