Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bir kez penaltıya neden olan Edgar'ın Fenerbahçe'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.