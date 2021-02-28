28 Şubat 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde iki takımda da yıldız isimler ön plana çıkıyor. Trabzon'da adeta 'Yıldız Savaşları' olacak dev maç öncesinde, Fırtına ve Kanarya yetenekli oyuncularından çok şey bekliyor. İşte derbi öncesinde öne çıkan isimler... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, kalecisi 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, ise 7 maçta gol izni vermedi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

yüzde 73, ise yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle takımlarının kalesini koruyor. Öte yandan Altay her maç ortalama 2.7, Uğurcan ise 3.1 karşı karşıya kurtarışa imza atıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Sağ bekte görev alması beklenen Trabzonsporlu karşılaşma başına 11.4 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla
güven verirken, genç futbolcu bir kez penaltıya sebebiyet vermişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

'den formasını gollük pas ortalaması ile oynadı. geri alması beklenen bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol atmayı başardı. Maç başına 15.3 top kaybı ortalaması ile oynayan Gökhan Gönül girdiği ikili mücadelelerin yüzde 51'inden galip ayrılmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Ligin en formda savunmacıları arasında bulunan ile bordo-mavili takım 8 maçı gol yemeden tamamlarken, şuta ya da penaltıya neden olan tek bir hata bile yapmadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Hugo'nun mevkisinde 'de ise oynayacak. İki kez penaltıya sebebiyet veren ve maç başına 5.7'lik top kaybı ortalaması olan oyuncu yüzde 68 gibi yüksek bir ikili mücadele kazanma oranına sahip. Tecrübeli savunmacının, bir golü bir de asisti bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Yüksek pas başarı yüzdesine sahip olan 'un bir diğer stoperi her maç ortalama %91'lik pas isabeti sağlarken,
onun olduğu maçlarda Trabzonspor 10 kez karşılaşmaları gol yemeden tamamladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bir kez penaltıya neden olan 'ın 'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, yüzde 71'lik yüksek bir dripling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma yüzdesi ise yüzde 59 oldu. Her iki maçının birinde gol pozisyonuna sokmaya yönelik kritik pas vermeyi başaran Kamil'in sahada olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bu maçta Caner Erkin'in yerine sol bekte oynaması beklenen Szalai ise sadece 6 maçta görev yapmasına rağmen alkış alan isimler arasında. Oyuncu, kariyeri boyunca 9 kez sol bekte maça çıktı ve bu maçlarda iki asist yapabildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Geride kalan haftalarda 20 maçta sahaya çıkan Trabzonsporlu Berat hem eski takımı Gençlerbirliği'nde hem de 'da güçlü fiziği ve düzgün ayağı ile öne çıkıyor. Oyuncu yüzde 76'lık dripling, %60'lık ikili mücadele başarısı yakalarken, %71 de hava topu kazanma yüzdesine sahip.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

%73 gibi yüksek bir uzun top başarı yüzdesi olan Berat'ın karşısında mevkidaşı ise Sosa olacak. 19 maça çıkan Sosa 3 gol, 1 asistle oynarken, her maç ortalama 1 kez kaleciyle karşı karşıya bırakan gollük pas ortalaması ile oynadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bordo-mavili formayı 20 kez sırtına geçiren Flavio maç başına 65 dakika sahada kalabildi. 1 golü 2 de asisti olan Flavio yüzde 85'lik pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken eksik yanı ise fizik gücü oldu. Flavio geride kalan haftalarda girdiği hava toplarının yüzde 36'sını, ikili mücadelelerin ise yüzde 76'sını ancak kazanabildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

'de mevkidaşı Mert Hakan ise 21 maçta görev yaptı ve mücadele başına 49 dakika sahada kaldı. Mert yüzde 39'luk ikili mücadele başarısıyla vasatın altında kalırken, 3 gol atabildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Attığı 6 gol ve yaptığı 3 asist ile öne çıkan Ekuban hem maç başına 1.6 olan top çalma karnesiyle takımı savunma olarak da taşırken, aynı zamanda yüzde 73 olarak dripling ve 1.4 olan gollük pas karnesiyle hücumda takıma katkı yapıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Ekuban'ın mevkidaşı da Bright Osayi- Samuel olması bekleniyor. Devre arasında F.Bahçe'ye gelen İngiliz kanat oyuncu, çıktığı 5 karşılaşmada yüzde 89 gibi yüksek bir pas başarı oranı yakalarken, 35 top kaybı yaptı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Bakasetas 10 gol, 2 asistle öne çıkıyor. Yunan futbolcu her maç neredeyse 2 kez takım arkadaşlarını rakip kalesiyle karşı karşıya bırakmaya yönelik pas atarken gollerinin 5'ini sol, 5'ini de sağ ayakla attı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

Görev alması beklenen Mesut ise 4 maça çıkarken, yüzde 92 olan pas başarı yüzdesiyle dikkat çekti. İkili mücadelelerin %24'ünü kazanırken, dripling başarı oranı %50 oldu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

'un hücumda gücüne güç katan isim olan Nwakaeme 6 gol, 4 asist ile sezona devam ederken, Nijeryalı kanat oyuncusu
2.9 adam geçme değeriyle ligin en iyi ismi durumunda.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

'nin dikkat çeken ismi olan Pelkas ise 4 gol, 5 asistlik karnesiyle takımını sırtlıyor. Oyuncunun tek dezavantajı ise %37 olan ikili mücadele kazanma yüzdesi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

formasıyla 19 mücadelede ortalama 66 dakika sahada kalan Djaniny 3 golle beklentilerin uzağında. Maç başına 2 net gol pozisyonuna giren oyuncu, zaman zaman da eleştiriliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında yıldızlar sahne alacak! İşte öne çıkan isimler...

'de Valencia ise 4 gol atıp, 1 asist yaparken, yüzde 44'lük ikili mücadele kazanma ve yüzde 40'lık hava topu kazanma değeri oyuncunun vasatın altında kalan performansları oldu. (Sabah / Taner Karaman)

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