18 Şubat 2021, Perşembe
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Yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu, hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Savunmayı daha sağlam yapmamız gerçeği de ortada. Duran toplara dikkat etmeliyiz. Bunları doğru yaparsak istediğimiz sonucu ulaşırız. Unutmayın, daha yapacak çok işimiz var." (Fotomaç)
Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Çok işimiz var"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Her hafta gelişiyoruz. Kazanarak ilerliyoruz fakat daha zorlu bir sürece girdik. Başakşehir maçına konsantre olduk. Eksiklerimiz var ancak biz Trabzonspor formasını taşıyoruz" dedi. (Ts spor haberleri)
Süper Lig'in 26. haftasında yarın akşam deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan 2021 yılının namağlup takımı Trabzonspor, maça konsantre olmuş durumda. Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdüren bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet planını hazırlıyor. Süper Kupa'da karşılaştığı Başakşehir karşısından zaferle ayrılan tecrübeli hoca, ligde de eski takımını yenmek istiyor. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Her hafta gelişiyoruz. Kazanarak ilerliyoruz ama daha zorlu bir sürece girdik. Şimdi Başakşehir maçına konsantre olduk. Eksiklerimiz var ancak biz Trabzonspor'uz" diyor.
Yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu, hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Savunmayı daha sağlam yapmamız gerçeği de ortada. Duran toplara dikkat etmeliyiz. Bunları doğru yaparsak istediğimiz sonucu ulaşırız. Unutmayın, daha yapacak çok işimiz var." (Fotomaç)
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