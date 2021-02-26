Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a, corona virüsüne yakalanan oyuncularından müjdeli haber geldi. Bordo mavililerde testleri negatife dönen futbolcular takımla çalışmalarına başladı. | Son dakika Trabzonspor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavililerde corona virüsüne yakalanan futbolcuların test sonuçlarının negatife döndüğü açıklanmıştı.
TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'da corona virüsü tespit edildikten sonra testi negatife dönen futbolcular çalışmalara başladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağımız Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 16.15'te yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı.
Çabukluk çalışması ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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