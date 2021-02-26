26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a, corona virüsüne yakalanan oyuncularından müjdeli haber geldi. Bordo mavililerde testleri negatife dönen futbolcular takımla çalışmalarına başladı. | Son dakika Trabzonspor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavililerde corona virüsüne yakalanan futbolcuların test sonuçlarının negatife döndüğü açıklanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

'da corona virüsü tespit edildikten sonra testi negatife dönen futbolcular çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Spor Toto 'in 27. haftasında oynayacağımız maçı hazırlıkları devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

Teknik Direktör yönetiminde 16.15'te yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

Çabukluk çalışması ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Uğurcan Çakır ve...

yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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