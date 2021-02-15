15 Şubat 2021, Pazartesi
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AVCI'DAN İYİSİ DIEGO SIMEONE
Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan Abdullah Avcı, 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği Diego Simeone, Atletico Madrid ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı. (Sabah)
Abdullah Avcı ile bambaşka Trabzonspor! Manchester City ve Barcelona'nın ardından...
2021 yılında oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor sadece Manchester City, Barcelona, Monaco ve Club Brugge’ün gerisinde kaldı.
Süper Lig'de son 6 maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, zirve iddiasını sürdürüyor. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, 2,78 puan ortalaması yakalarken, Avrupa'nın da en başarılı 5. takımı durumuna geldi. Fırtına, sadece Manchester City, Barcelona, Monaco ve Club Brugge'ün gerisinde kaldı. Avcı'nın talebeleri topladıkları 25 puanın yanında kalesinde sadece 5 gol gördü.
AVCI'DAN İYİSİ DIEGO SIMEONE
Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan Abdullah Avcı, 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği Diego Simeone, Atletico Madrid ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı. (Sabah)
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