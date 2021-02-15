15 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı ile bambaşka Trabzonspor! Manchester City ve Barcelona'nın ardından...

Avcı'nın Trabzonspor'u bambaşka! Man City ve Barça'nın ardından...
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

2021 yılında oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan sadece , , ve ’ün gerisinde kaldı.

'de son 6 maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 9'a çıkaran , zirve iddiasını sürdürüyor. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, 2,78 puan ortalaması yakalarken, Avrupa'nın da en başarılı 5. takımı durumuna geldi. Fırtına, sadece , , ve 'ün gerisinde kaldı. Avcı'nın talebeleri topladıkları 25 puanın yanında kalesinde sadece 5 gol gördü.

AVCI'DAN İYİSİ DIEGO SIMEONE

Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan , 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği , ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı. (Sabah)
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