25 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar Ie'den büyük fark

Edgar’dan büyük fark
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.02.2021

Takımın sezon başından itibaren 25 maçla en fazla forma şansı bulan ismi olan Edgar İe oynama sürelerinde de takım arkadaşlarına fark attı.

Takımın sezon başından itibaren 25 maçla en fazla forma şansı bulan ismi olan Edgar İe oynama sürelerinde de takım arkadaşlarına fark attı. Toplam 2 bin 109 dakika sahada kalan Edgar'a futbolculardan yaklaşan olmazken kaleci Uğurcan Çakır, 2 bin 70 dakika ile fazla süre alan ikinci isim olmayı başardı. 'da en fazla süre sahada kalan üçüncü oyuncu ise bin 890 dakika ile sol bek Marlon.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Bakasetas ve Nwakaeme'den F.Bahçe'ye özel hazırlık! Bakasetas ve Nwakaeme'den F.Bahçe'ye özel hazırlık!
Fırtına'ya F.Bahçe maçı öncesi ret cevabı! Fırtına'ya F.Bahçe maçı öncesi ret cevabı!
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör