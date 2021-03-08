Trabzonspor-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek.

ALANYA TERS GELİYOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya gelecek. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe ve Abdulkadir Parmak gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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