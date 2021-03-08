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Trabzonspor Alanyaspor maçı CANLI

Trabzonspor Alanyaspor maçı CANLI
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Fırtına bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, Alanyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına göre karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Tabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlar eşliğinde takımı stadyuma uğurladı.

ALANYA'DA DA EKSİKLER VAR

Konuk Aytemiz Alanyaspor'da da kaleci Marafona, savunmada Caulker, forvette de Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmazken, yorgun olan Davidson ise yedek kulübesinde yer aldı.

ALANYA TERS GELİYOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya geldi. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe ve Abdulkadir Parmak gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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