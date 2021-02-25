25 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

"Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımı yeniden diriltti"

Avcı takımı yeniden diriltti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Yönetici Güven, “Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı” dedi.

Yönetim Kurul Üyesi Sertaç Güven, 'nın takımı üst sıralara taşımasındaki en önemli etkenin yüreğini ortaya koyması olduğunu söyledi. Güven, sezon başında aldıkları kötü sonuçların ardından teknik direktörlük konusunda gündeme gelen Avcı'nın kulübün ağırlığına uygun bir isim olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını belirterek, "Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı. Bunda hocamızın geçmişten gelen tecrübesi ve şehri sahiplenmesinin etkisi büyük" dedi.

ARMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORLAR

Güven, Trabzonspor dergisindeki röportajında, geçen sezonun kulübün tarihine geçtiğini belirterek "Saha içerisinde ne oynadığını bilen, armanın ağırlığı için mücadele eden oyuncu grubumuz, bize başarının kapısını araladı. Tabii bu grubun oluşmasında yapılan ekonomik reformları asla göz ardı etmemeliyiz. Personelimizin de mutluluğu sahaya yansıyınca ve taraftarımız da destekleyince ortaya coşkulu bir Trabzonspor çıktı" diye konuştu.

SERİ 8 MAÇA ÇIKACAK

Süper Lig'in ilk 8 haftasında tarihinin en kötü günlerini yaşamasının ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile muhteşem bir çıkışa imza atan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de yenmek istiyor. Ligde son 7 maçını kazanan Fırtına, derbiyi de alarak ezeli rakibi ile puanlarını eşitlemeyi hedefliyor.

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