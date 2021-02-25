Trabzonspor'da 80 test yapıldı
Bordo mavili kulüpte pandemi sürecinin başladığı mart ayından itibaren girilen test sayısı 80'e ulaştı. Kulüp yetkilileri oyuncuların bu süreçte çok fazla teste girmelerine rağmen işleyişi asla aksatmadıklarını olayın bir de maddi boyutunun olduğunu dile getirdiler.
Bordo mavili kulüpte pandemi sürecinin başladığı mart ayından itibaren girilen test sayısı 80'e ulaştı. Kulüp yetkilileri oyuncuların bu süreçte çok fazla teste girmelerine rağmen işleyişi asla aksatmadıklarını olayın bir de maddi boyutunun olduğunu dile getirdiler. Maç öncesi yapılan testlerin kulübe maliyetinin 25 bin TL olduğu ve bu nedenle çok ciddi bir gider kalemi ile karşılaşıldığı da ifade edildi. Kulübün bugüne kadar testlere ödediği rakamın 1 milyon 500 bin TL'yi aştığı vurgulanıyor.
TEST SÜRELERİ UZATILDI
Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularla ilgili düzenleme yapıldı. Zamanı uzun tutmak isteyen ve net sonuç almayı amaçlayan bordo-mavililerde bu doğrultuda Uğurcan ve Baker, bugün teste girecek. Marlon, Hosseini ve Erce ise yarın teste sokulacak. Sonuçlar negatif olursa oyuncular takıma dahil edilecek.
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