25 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un 2 genci A takıma çıktı

Trabzonspor'un 2 genci A takıma çıktı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

'de zirve yarışı veren altyapısından yetiştirdiği genç oyunculara da şans vererek yetenekli gençlerine güvenmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve 18 yaşındaki sağ beki , A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Son yıllarda A takımda şans verdiği ve yurt dışına gönderdiği isimlerle takımlarının da dikkatlerini çeken, ve gibi yıldız isimleri transfer gündeminde yer alan , iki genç ismini daha A takıma çıkardı. Bordo mavili takımın iki genç ismi ve teknik direktör 'nın isteğiyle A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı ve iki genç isim bugün takımla çalıştı. Taha Cevahiroğlu 'nın 28 Şubat-04 Mart tarihlerinde ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kampa da davet edildi. Ayrıca Trabzonspor, U19 Milli Takımı'na , , ve 'da kiralık olarak forma giyen ile birlikte toplam 4 genç isimle en çok oyuncu gönderen takım oldu.

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