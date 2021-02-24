24 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Flavio’dan büyük fedakarlık

Flavio’dan büyük fedakarlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

İki hafta önce Gaziantep FK'yı mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergileyen Flavio'nun aynı gün kendisini büyüten büyükannesini kaybettiği ortaya çıktı. Buna rağmen teknik ekipten izin talebinde bulunmayan Brezilyalı orta saha oyuncusu teknik ekip ve arkadaşlarının taziye dileklerini aldıktan sonra maça çıkarak asist yaptı.

İki hafta önce Gaziantep FK'yı mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergileyen Flavio'nun aynı gün kendisini büyüten büyükannesini kaybettiği ortaya çıktı. Buna rağmen teknik ekipten izin talebinde bulunmayan Brezilyalı orta saha oyuncusu teknik ekip ve arkadaşlarının taziye dileklerini aldıktan sonra maça çıkarak asist yaptı. Flavio'nun büyükannesine çok bağlı olduğu ve onunla büyüdüğü öğrenildi.
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