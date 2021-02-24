24 Şubat 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Lewis Baker dönüyor
Karantina süreçleri bugün sona erecek Uğurcan Çakır ile Lewis Baker'ın da test sonuçlarına göre takıma dahil olması bekleniyor.
Karantina süreçleri bugün sona erecek Uğurcan Çakır ile Baker'ın da test sonuçlarına göre takıma dahil olması bekleniyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde sahada olmaları bekleniyor.
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