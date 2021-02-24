24 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Lewis Baker dönüyor

Uğurcan ve Baker dönüyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.02.2021

Karantina süreçleri bugün sona erecek Uğurcan Çakır ile 'ın da test sonuçlarına göre takıma dahil olması bekleniyor.

Karantina süreçleri bugün sona erecek Uğurcan Çakır ile Baker'ın da test sonuçlarına göre takıma dahil olması bekleniyor. İki futbolcunun derbisinde sahada olmaları bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'nın derbi planı hazır! F.Bahçe'yi böyle yıkacak Avcı'nın derbi planı hazır! F.Bahçe'yi böyle yıkacak
Yönetimden flaş prim kararı! F.Bahçe maçı kazanılırsa... Yönetimden flaş prim kararı! F.Bahçe maçı kazanılırsa...
Sörloth'un babasından flaş açıklama! Oğlum mutlu değil Sörloth'un babasından flaş açıklama! "Oğlum mutlu değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör