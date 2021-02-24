Son dakika haberi | Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı için talebi TFF tarafından reddedildi (Ts haberleri)
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı için sağlık çalışanlarının alınması talebi TFF tarafından reddedildi. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için bordo-mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'na, sağlık çalışanlarının tribüne alınması yönünde talepte bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre TFF bu talebi reddetti.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE ALINMIŞTI!
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon yalnızca Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sağlık çalışanlarının alınmasına onay vermişti. Bilindiği üzere daha sonra tribünde çıkan olayların ardından Galatasaray, stada gelen sağlık çalışanlarından şikayetçi olmuştu.
Nihat Özdemir daha sonra konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?