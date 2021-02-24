24 Şubat 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi | Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı için talebi TFF tarafından reddedildi (Ts haberleri)

Fırtına'ya F.Bahçe maçı öncesi ret cevabı!
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'un maçı için sağlık çalışanlarının alınması talebi TFF tarafından reddedildi. ( spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede sahasında 'yi konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için bordo-mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'na, sağlık çalışanlarının tribüne alınması yönünde talepte bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre TFF bu talebi reddetti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE ALINMIŞTI!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon yalnızca Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sağlık çalışanlarının alınmasına onay vermişti. Bilindiği üzere daha sonra tribünde çıkan olayların ardından Galatasaray, stada gelen sağlık çalışanlarından şikayetçi olmuştu.

Son dakika haberleri | Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi TFF'den ret cevabı geldi

Nihat Özdemir daha sonra konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz."

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