14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vitor Hugo hatasızdı

Vitor Hugo hatasızdı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

ekibinin Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, dün Gaziantep karşısında hatasız oynadı. 29 yaşındaki futbolcu; arkadaşlarıyla uyumu, atakları önleme ve topu oyuna sokmadaki yeneteğiyle günü başarılı bir şekilde tamamladı.

ekibinin Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, dün Gaziantep karşısında hatasız oynadı. 29 yaşındaki futbolcu; arkadaşlarıyla uyumu, atakları önleme ve topu oyuna sokmadaki yeneteğiyle günü başarılı bir şekilde tamamladı. Hugo, karşılaşma sonrası "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

NWAKAEME SON ANDA KIZARDI
Karadeniz ekibinin etkili ismi Nwakaeme maçı bitiremedi. 56. dakikada Mirallas ile girdiği tartışmada sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, uzatma dakikalarında ise sert bir faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu böylece son anlarda gelen bu kartla cezalı duruma düştü. Nwakaeme, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan kritik karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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