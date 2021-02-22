22 Şubat 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Dünya Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu konuşuyor!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesini koruyan Kağan Moradaoğlu dünya basınında geniş yer buldu. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan önce başına gelmeyen kalmamıştı. Önce Uğurcan Çakır, sonra Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un hastalık sebebiyle zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Forma 18 yaş, 40 günlük Kağan Moradaoğlu'na kalmıştı. Ancak genç eldiven heyecanına yenik düşmedi, tam aksine kalesinde sakin tavrıyla yeteneklerini sergiledi. Kamil Ahmet'in attığı kısa geri pasında Demba Ba'yı soğukkanlılıkla çalımladı, 90+4'te Gulbrandsen'in şutunu çıkarıp 3 puanı getirdi. İşte Kağan'ın bu başarısı başta ESPN olmak üzere birçok ajansa da haber konusu oldu. Dış basın, 18 yaşındaki eldivenin öz güvenini ve yeteneklerini övdü. (Fotomaç)
Kagan Moradaoglu turned 18 last month 👶— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2021
He made his Trabzonspor first team debut because every senior goalkeeper was out with COVID-19.
Moradaoglu's under-19 teammates rushed to congratulate him after he kept a clean sheet ❤️
(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/npmw0g1Imc
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları