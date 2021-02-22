22 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Dünya Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu konuşuyor!

Dünya Kağan'ı konuşuyor!
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında maçında 'un kalesini koruyan dünya basınında geniş yer buldu. ( haberleri)

'de 'un ile oynadığı karşılaşmadan önce başına gelmeyen kalmamıştı. Önce , sonra ve 'un hastalık sebebiyle zorlu deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Forma 18 yaş, 40 günlük 'na kalmıştı. Ancak genç eldiven heyecanına yenik düşmedi, tam aksine kalesinde sakin tavrıyla yeteneklerini sergiledi. Kamil Ahmet'in attığı kısa geri pasında Demba Ba'yı soğukkanlılıkla çalımladı, 90+4'te Gulbrandsen'in şutunu çıkarıp 3 puanı getirdi. İşte Kağan'ın bu başarısı başta olmak üzere birçok ajansa da haber konusu oldu. Dış basın, 18 yaşındaki eldivenin öz güvenini ve yeteneklerini övdü. (Fotomaç)
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