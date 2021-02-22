22 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Faruk Can Genç: Hep bu formayı hayal ettim

En büyük hayalimdi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'un genç futbolcusu , maçında 'un yokluğunda forma giyerken gösterdiği performans ile maça damga vurdu. ( haberleri)

, sevdası uğruna hayatını kaybeden amcasının kariyerini belirlediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu "Hep bu formayı hayal ettim. Henüz yolun başındayım. Sözleşme imzalar imzalamaz amcamın mezarına gitmiştim. Çok çalışarak taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkı vermek istiyorum" diye konuştu. (Fotomaç)
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