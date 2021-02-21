21 Şubat 2021, Pazar

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Trabzonspor'un yeni umudu Kağan!

Fırtına'nın yeni umudu Kağan!
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da maçında kaleyi koruyan , Fırtına'nın genç oyuncular serinin en son çıkan ismi oldu. ( haberleri)

Teknik Direktörü her konuşmasında "Buralar verimli topraklar" diyor. İşte , ve yokken, karşısında bordo-mavililerin kalesini korudu. Lise son sınıfa giden Kağan, Başakşehir maçında 90+4'te 'in şutunu müthiş çıkararak gecenin kahramanlarından biri oldu. Uğurcan ağabeyinin verdiği eldivenlerle karşılaşmaya çıkan Kağan ilk kez giydiği bordomavili formanın hakkını verdi. Hedefi gelecekte bu formanın direkt sahibi olmak. Avcı da bu verimli topraklardan çıkan ürünleri korkusuzca sahaya sürüyor. (Fotomaç)
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