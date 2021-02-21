21 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un yeni umudu Kağan!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi koruyan Kağan Moradaoğlu, Fırtına'nın genç oyuncular serinin en son çıkan ismi oldu. (TS spor haberleri)
Trabzonpsor Teknik Direktörü Abdullah Avcı her konuşmasında "Buralar verimli topraklar" diyor. İşte Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut yokken, Başakşehir karşısında bordo-mavililerin kalesini Kağan Moradaoğlu korudu. Lise son sınıfa giden Kağan, Başakşehir maçında 90+4'te Gulbrandsen'in şutunu müthiş çıkararak gecenin kahramanlarından biri oldu. Uğurcan ağabeyinin verdiği eldivenlerle karşılaşmaya çıkan Kağan ilk kez giydiği bordomavili formanın hakkını verdi. Hedefi gelecekte bu formanın direkt sahibi olmak. Avcı da bu verimli topraklardan çıkan ürünleri korkusuzca sahaya sürüyor. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları