21 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hugo'dan büyük fedakarlık!

Fırtına'da Hugo'dan büyük fedakarlık!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında 'i 1-0 mağlup eden 'da başarılı stoper maça damga vurdu. ( haberleri)

'un 'nda 'i mağlup ettiği mücadelede hastalıkları sebebiyle , ve yoktu. Futbol tarihinde ender görülen şekilde ilk 3 kalecisi olmayan Trabzonspor'da bu önemli deplasmanda sahaya 18 yaş 40 günlük çıktı. Hemen önündeki ile Edgar İe de genç Kağan zora düşmesin diye cansiperane şekilde oynadılar. Özellikle karşılaşma boyunca çok dikkatliydi. Trabzonspor taraftarı onun Kağan'ı bu kadar düşünmesine "Oğlunu koruyan baba gibi" yorumu yaptı. (Fotomaç)
Trabzonspor'un yeni umudu Kağan!

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