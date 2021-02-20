Yerel basında galibiyet yankıları! "Kim tutar seni Trabzonum"
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Trabzon yerel basını da, alınan 3 puan sonrası havaya girdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor 11 eksikle çıktığı deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren Yusuf Sarı'nın orta sahadan sürdüğü topu golle sonuçlandırmasıyla, rakibini tek golle geçen bordo mavili camiada, hem 3 puan hem de 7 maça çıkan galibiyet serisinin sevinci yaşanıyor. Kentte yayımlanan gazeteler de karşılaşmada bordo-mavili takımın kalesini koruyup, gole geçit vermeyen 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na sayfalarında geniş yer verdi, tek gole imza atan Yusuf Sarı ile diğer oyunculara da övgüler yağdırdı. Performansıyla göz dolduran genç kaleci ile maça ilk 11'de başlayan sol bek oyuncusu 21 yaşındaki Faruk Can Genç'e, yerel gazetelerin yanı sıra sosyal medyada pek çok takipçi de övgü dolu yorumlarda bulundu.
Karadeniz Gazetesi, "Başakşehir'i İstanbul'da devirdik. Sıra sende Fener, İstanbul Yusuf Yusuf", Günebakış Gazetesi, "Kim tutar seni Trabzonum", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Siz gidin ağabeyiniz gelsin", Taka Gazetesi de "Başakşehir'i deviren Fırtına, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor; Baykuş da Avcı'dan kaçamadı" başlıklarını kullandı.
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