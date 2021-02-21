21 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı!

Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı! Devre arasında...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de göstermiş olduğu performansla zirve yarışının içine giren 'da maçına damga vurdu. Genç futbolcunun devre arasında takasta kullanılması konuşuluyordu. ( haberleri)

'yı büyük umutlarla renklerine bağlamıştı. Ancak geçirdiği sakatlıklar sebebiyle bir türlü ritmini bulamayan 22 yaşındaki futbolcu devre arasında neredeyse takasta gidiyordu. ile yapılan pazarlıklarda 'ya karşılık adı geçmişti. Ancak Efecan transferi yatınca Yusuf da 'da kaldı. Bavullarını yeniden açan Yusuf daha çok çalıştı ve kendini hep hazır tuttu. Şans geldiğinde de kalitesini gösterdi. maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra tam 85 metrelik bir depar attı ardından da Mert'in kapadığı köşeye müthiş bir şut çıkararak tarihi 3 puanı kulübüne kazandırdı. (Fotomaç)
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