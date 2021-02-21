21 Şubat 2021, Pazar
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Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de göstermiş olduğu performansla zirve yarışının içine giren Trabzonspor'da Yusuf Sarı Başakşehir maçına damga vurdu. Genç futbolcunun devre arasında takasta kullanılması konuşuluyordu. (TS spor haberleri)
Yusuf Sarı'yı büyük umutlarla renklerine bağlamıştı. Ancak geçirdiği sakatlıklar sebebiyle bir türlü ritmini bulamayan 22 yaşındaki futbolcu devre arasında neredeyse takasta gidiyordu. Alanyaspor ile yapılan pazarlıklarda Efecan Karaca'ya karşılık adı geçmişti. Ancak Efecan transferi yatınca Yusuf da Trabzonspor'da kaldı. Bavullarını yeniden açan Yusuf daha çok çalıştı ve kendini hep hazır tuttu. Şans geldiğinde de kalitesini gösterdi. Başakşehir maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra tam 85 metrelik bir depar attı ardından da Mert'in kapadığı köşeye müthiş bir şut çıkararak tarihi 3 puanı kulübüne kazandırdı. (Fotomaç)
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