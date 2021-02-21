21 Şubat 2021, Pazar
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Yeni yılda 'kasket' modası!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni yılda ‘Fırtına’ gibi esiyor. Abdullah Avcı ile büyük bir çıkış yakalayan bordo-mavililer bu yıl 30 maksimum puanın 28’ini aldılar. Zirveyi tehdit ediyorlar. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte müthiş bir çıkış yakaladı. Karadeniz temsilcisi 2021 yılında gösterdiği performansla "Kayıp" denilen sezonu geri çevirdi. Bordo-mavililer bu yıl çıktıkları 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Maksimum 30 puanın 28'ini hanelerine yazdırarak sadece alt sıralardan çıkmadılar, şampiyonluk yarışına da ortak oldular. İstanbul temsilcilerine iyice yaklaşan Karadeniz ekibinde camianın hedefi şampiyonluk. Teknik direktör Abdullah Avcı ise "Ben kaç galibiyet oldu saymıyorum. Her maç daha iyi oyun var, ona bakıyorum" diyor. Fırtına Abdullah Avcı göreve geldikten sonra 17 lig maçından 13 galibiyet çıkarmayı başardı. 3 defa beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Topladığı 42 puanla da zirveye göz dikti. Ligin ilk 8 haftasında 0.75 puan ortalaması ile oynayabilen Trabzonspor, Avcı sonrası bambaşka bir kimliğe büründü. 2.47 gibi müthiş bir puan ortalaması buldular. Avcı sadece saha içinde yaptıklarıyla değil saha dışında da şehri kenetledi. Ahmet Suat Özyazıcı'nın taktığı kasketle kameralar karşısına çıkan usta hoca şehri bu yönüyle de bir araya getirdi. Şehirde keyifler yerinde. (Fotomaç)
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