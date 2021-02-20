20 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yunus Mallı ilk kez 11'de!

Yunus Mallı ilk kez 11'de!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: Devre arası 'a katılan , geldiği günden bu yana ilk sahaya 11'de çıktı. (TS Spor haberleri)

Ara transferde 'a katılan ilk kez onbirde sahaya çıktı. 78 dakika sahada kalan Gurbetçi oyuncu hücumda zaman zaman etkili işler yapmasına rağmen gol ve asist üretmeyi başaramadı. Ancak tekniği ve oyun zekasıyla Fırtına'ya güç katacağını gösterdi. (Fotomaç)
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