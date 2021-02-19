19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Başakşehir maçının ardından genç kaleci Kağan paylaşımı!

Trabzonspor'dan Kağan paylaşımı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında 'i deplasmanda 1-0 yenen 'da, öne çıkan isimlerden birisi de genç kaleci oldu. 18 yaşındaki genç oyuncu ilk kez Süper Lig'de bordo mavililerin kalesini korudu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sen, sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın! Sen geleneksin, sen geleceksin! Kağan’a alkışlarla" ifadeleri kullanıldı.

'in 26. haftasında , kritik deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı. Bordo mavililer, mücadeleyi 'nın golüyle 1-0 kazandı. Fırtına'da öne çıkan isimlerden birisi de genç kaleci oldu. 18 yaşındaki 2003 doğumlu kaleci, Süper Lig'de ilk kez bordo mavililerin kalesini korudu. 90 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen ve etkili bir performans sergileyen genç kaleci, büyük beğeni topladı.

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Trabzonspor sosyal medya hesabından Kağan'a ithafen sürpriz bir paylaşım yapıldı. İşte o sözler;

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