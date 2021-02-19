Trabzonspor'dan Başakşehir maçının ardından genç kaleci Kağan paylaşımı!

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'da, öne çıkan isimlerden birisi de genç kaleci Kağan Moradaoğlu oldu. 18 yaşındaki genç oyuncu ilk kez Süper Lig'de bordo mavililerin kalesini korudu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sen, sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın! Sen geleneksin, sen geleceksin! Kağan’a alkışlarla" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, kritik Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı. Bordo mavililer, mücadeleyi Yusuf Sarı'nın golüyle 1-0 kazandı. Fırtına'da öne çıkan isimlerden birisi de genç kaleci Kağan Moradaoğlu oldu. 18 yaşındaki 2003 doğumlu kaleci, Süper Lig'de ilk kez bordo mavililerin kalesini korudu. 90 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen ve etkili bir performans sergileyen genç kaleci, büyük beğeni topladı.

Trabzonspor sosyal medya hesabından Kağan'a ithafen sürpriz bir paylaşım yapıldı. İşte o sözler;

Sen, sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın! Sen geleneksin, sen geleceksin! Kağan'a alkışlarla 👏👏👏 pic.twitter.com/o0i1GemDZ7 — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 19, 2021

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