07 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'un, 'in 24. haftasında oynayacağı maçı kamp kadrosu belli oldu.

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