19 Şubat 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Flavio'ya özel görev!

Flavio'ya özel görev!
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'da ile birlikte performansı yükselen 'ya maçında özel tecrübeli teknik adam özel görev verdi. (Son dakika haberleri)

Abdullah Avcı'nın maçında ilk 11'de görev verdiği , performansıyla alkışlanmıştı. Orta sahanın merkezinde 'la oynayan, sık sık rakip ceza sahasına giren ve gol arayan 25 yaşındaki futbolcu, Bakasetas'a çok şık bir asist yaptı. Avcı, Brezilyalı oyuncudan deplasmanında da sürekli hücuma katılmasını istedi. (Fotomaç)
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